Migranten Rijswijk: wethouder steekt hand in eigen boezem

De uitgestoken hand werd gewaardeerd, maar is volgens René Hoegee (AL) rijkelijk laat. Aan de hand van een aantal voorbeelden stelde hij dat het uiterst pijnlijk is te moeten constateren dat veel mis is gegaan in het voordeel van de eigenaar en huurder van het pand. Ton van Oostrum (CDA) had geen behoefte te vertellen wat er mis is gegaan. ,,Laten we ervoor zorgen dat iedereen met plezier in de Nieuwstraat kan wonen. Met elkaar tot een oplossing komen." Op dezelfde lijn zaten ook ChristenUnie en Progressief Altena.