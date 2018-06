Milieustraat te kort open 'als heel Holland snoeit'

Weidevogel­fes­ti­val ter ere van 20-jarige bestaan Altenatuur

16 juni GIESSEN - Het gaat goed met de weidevogelstand in het Land van Heusden en Altena. Meer dan elders in het land worden hier meer nesten aangetroffen. Het is mede te danken aan de inzet van de weidevogelgroep van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur die inmiddels 20 jaar bestaat.