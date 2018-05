Nóg een bezoeker ernstig mishandeld op truckerfestival: 'We hebben ze nog niet kunnen spreken'

DEN BOSCH – Een festival voor truckers dat afgelopen weekend in het Gelderse Nederhemert plaatsvond, blijkt nog onrustiger verlopen dan gedacht . Uit onderzoek blijkt dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag niet één, maar twee bezoekers ernstig zijn mishandeld. Een 24-jarige man uit Den Bosch is aangehouden op verdenking van een van deze mishandelingen, zo laat de politie aan het Brabants Dagblad weten.

Door een aantal opstootjes kreeg het truckerfestival vrijdag een onrustig einde. De politie moest er aan te pas komen om deze in de kiem te smoren. Terwijl de agenten daar waren, kregen zij te horen dat er even daarvoor ook een vechtpartij was geweest, vlak bij de uitgang van het festivalterrein. Daarbij raakte een 23-jarige bezoeker uit Rijswijk (bij Woudrichem) zwaargewond.

Gebroken oogkas

Het slachtoffer liep onder meer een gebroken oogkas op en ligt nog steeds buiten kennis in het ziekenhuis, laat een woordvoerder nu weten. Hiervoor is een 24-jarige man uit Den Bosch aangehouden. Wat er precies tussen de twee is voorgevallen, is onduidelijk. ,,Dit heeft ook te maken met het feit dat het slachtoffer nog niet gehoord kan worden in verband met zijn letsel”, legt een woordvoerder uit.

Naar nu blijkt heeft er die avond nog een vechtpartij plaatsgevonden. Een 23-jarige man uit Andel is hierbij zwaargewond geraakt. Hij heeft mogelijk hersenletsel. De exacte toedracht is hier nog onduidelijk. ,,Ook door de ernst van het letsel kunnen wij het slachtoffer nog niet spreken. Mogelijk sprong hij tussen een ruzie. We komen heel graag in contact met getuigen”, laat de politie weten.

Geschrokken