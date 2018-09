Onder de indruk van 'stukje geschiedenis dichtbij huis'

Gebroken kaak door mishande­ling met ijzeren pijp in Almkerk, politie zoekt getuigen

3 september ALMKERK - De politie is op zoek naar getuigen van een zware mishandeling in Almkerk. In de nacht van 18 op 19 augustus werd een man zo hard geslagen met een ijzeren pijp dat zijn kaak brak.