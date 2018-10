Opening gerenoveerde basisschool Oudendijk

Twee jaar is eraan gewerkt om het beoogde doel te bereiken. Voorzitter Jan Kolff van de Raad van Toezicht spreekt van een gigantische renovatie. ,,Toen we voor het eerste de plannen en kosten onder ogen kregen, dachten we daar een compleet nieuwe school voor te krijgen. Nu ik het resultaat zie zeg ik: 'Het was verantwoord'. De school is het boegbeeld van het dorp." Hij roemde de vrijwilligers die zich voor de renovatie hebben ingezet. ,,Er zijn vakanties voor opgeofferd." Lof had hij voor de samenwerking met de gemeente Woudrichem. ,,Die is ook nodig om een school in Oudendijk in stand te kunnen houden."