Optisport gaat waarschijnlijk zwembad AquaAltena beheren

ANDEL - Optisport krijgt hoogstwaarschijnlijk zwembad AquaAltena in Andel in beheer. De exploitant, die zo'n 350 zwembaden, speelparadijzen en sporthallen in beheer heeft in Nederland en België, komt volgens de gemeente Woudrichem als beste uit de bus in de strijd om het zwembad.

Optisport heeft niet alleen de beste 'prijs-kwaliteitsverhouding' maar blijft ook binnen het budget dat de gemeente had vastgesteld, aldus het college in een brief aan de raad.

Op dit moment wordt het bad aan de Middenweg in Andel nog gerund door Sportfondsen. Dat vroeg in 2016 om extra subsidie, omdat het aantal bezoekers tegenviel en het aantal klanten te gering was om het bad draaiende te houden zonder steun. Het zwembad kreeg in 2017 en 2018 een extra bijdrage van 100.000 euro per jaar. Desondanks liet de beheerder begin dit jaar weten eind dit jaar alsnog te moeten stoppen. Daarop is een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

Bezwaar

Tegen het besluit om Optisport het bad te gunnen per 1 januari 2019 kan nog bezwaar worden gemaakt bij de rechtbank. Als er geen bezwaren binnenkomen, wordt het definitief. Optisport was één van de gegadigden. Welk bedrijf ook een poging deed, is niet bekendgemaakt.