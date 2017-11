Politie grijpt in in 'onleefbare situatie' in Almkerkse buurt

Drunen telt langzaam af naar Dickensfestijn

17:13 DRUNEN - Drunen is zich langzaam maar zeker aan het voorbereiden op het Dickensfestijn, zaterdag 16 en zondag 17 december. De opzet van het evenement dat jaarlijkse duizenden mensen trekt is grotendeels hetzelfde als vorig jaar, dus mét op zaterdagavond met Dickens by Night.