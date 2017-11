Pottenkijken bij HAK: virtuele tour door fabriek in Giessen

Politie grijpt in in 'onleefbare situatie' in Almkerkse buurt

27 november ALMKERK - De politie heeft maandag een 41-jarige man aangehouden in de Graaf van Hornestraat in Almkerk. Volgens de wijkagenten was in de buurt een onleefbare situatie ontstaan door de manier waarop de man zich gedroeg.