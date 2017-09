‘Pottenkijken’ om fabels te ontkrachten

GIESSEN - HAK gaat vaker consumenten uitnodigen om in Giessen te komen kijken naar de productie van de glazen potten met groenten. ,,Er is veel over voeding te doen, maar het lijkt haast of de kennis erover steeds minder wordt.’’

,,Hier gaan we in Giessen een mooi potje van maken.’’ Adri den Dekker, binnen de directie van HAK verantwoordelijk voor inkoop, landbouw en duurzaamheid, kijkt in Mijnsheerenland met enige trots naar het oogsten van sperziebonen. Boer Aart Bijl, geen familie van voormalig HAK-boegbeeld Martine, zit achter het stuur van de enorme oogstmachine. Ook hij is tevreden met de mooie bonen die hij van het land haalt. Bijzonder is dat hij voor deze oogst geen druppel gewasbeschermingsmiddel nodig heeft gehad. En de kwaliteit is zo goed dat HAK de bonen graag wil hebben. In dit geval waren de omstandigheden gunstig genoeg om geen middelen te hoeven gebruiken. Dat het weer en andere factoren belangrijk zijn voor het succes van HAK, weet Den Dekker maar al te goed.

Hij gebruikt er een bijbeltekst voor: ,,We leven in afhankelijkheid, een uitdrukking die de familie Hak vroeger vaak gebruikte. Productkennis en de kwaliteitsbewaking vanaf het moment van zaaien zijn van groot belang. Het begint echter allemaal met goede grond. Weerbare grond zorgt voor een weerbaar gewas. Eigenlijk is goede grond ons belangrijkste kapitaal.’’ HAK ondervond die afhankelijkheid vorig jaar nog, toen door het slechte weer een flink deel van de zomergroentenoogst verloren ging.

HAK laat het sluiten van contracten met telers over aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in de teelt en oogst van groenten, zoals in het geval van de sperziebonen in Mijnsheerenland Rijko uit Helmond wordt ingeschakeld. Mensen van Rijko en de zogeheten fieldmen van HAK houden de gewassen van begin tot eind in de gaten en HAK kan tot op het laatste moment gewassen weigeren. ,,Het is dan aan Rijko om het product elders kwijt te raken’’, legt de inkoopdirecteur uit.

,,We experimenteren volop om zo min mogelijk gewasbescherming te gebruiken - bij de sperziebonen bijvoorbeeld door te telen op verschillende plantafstanden. Ook gebruiken we als het mogelijk is biologische gewasbescherming en zoeken we naar sterke rassen die weinig middelen nodig hebben. Onze focus is dat onze grondstoffen in 2030 volledig zonder chemische gewasbeschermingsmiddelen worden geteeld.’’

Pottenkijken heet de campagne die HAK is begonnen om het verhaal over de groenten achter glas bij een breder publiek duidelijk te maken. Het is opvallend dat de marktleider dit moet doen, maar directeur marketing en innovatie Nicole Freid legt uit dat er hardnekkige misverstanden blijken te bestaan over de groenten van HAK. ,,Dat we veel suiker, zout en conserveringsmiddelen zouden toevoegen. We gaan vaker consumenten uitnodigen om bij ons te komen kijken. Zo kunnen we uitleggen wat de feiten en de fabels zijn.’’

De eerste groep pottenkijkers is al over de vloer geweest en heeft de verwerking van sperziebonen van dichtbij kunnen volgen.

Wat het bedrijf in Giessen vooral duidelijk wil maken is dat HAK een ruim 200 jaar oude conserveringstechniek in een moderne jas heeft gegoten. Wecken 2.0 noemt Freid het, een update van de methode die twee generaties geleden nog heel gangbaar was. ,,De voor wecken zo kenmerkende oranje ring is bij ons verwerkt in de binnenkant van het deksel.’’

De techniek van het wecken gebruikt HAK al sinds de oprichting, precies 65 jaar geleden. Het verschil met de thuisversie van wecken staat in het hart van het complex van HAK in Giessen. In de sterilisatietoren komen de potjes groenten onder hoge druk te staan. Door een waterkolom van dertien meter kan de kooktemperatuur worden verhoogd tot 125 graden. De potjes gaan in een soort achtbaanrit van honderd minuten door de toren heen. Voor gebruik een kwartier nakoken, zoals bij thuisgeweckte groenten, is daardoor niet nodig. En door dit proces blijven vitamines en voedingsstoffen goed bewaard.

,,Er is veel over voeding te doen, maar het lijkt haast of de kennis erover steeds minder wordt’’, zegt Freid. ,,We willen iedereen laten zien hoe wij werken en wat we verkopen.’’ Ze toont een lege pot. Op de bodem is het snufje zout te zien dat - met een vleugje nootmuskaat - wordt toegevoegd aan de sperziebonen.

,,Zo weinig is het, 0,3 procent om precies te zijn. Ik vermoed dat mensen die thuis zelf sperziebonen koken heel wat meer zout gebruiken. Suiker voegen we sowieso niet toe. De zomergroenten bevatten vanaf deze oogst alleen nog hun natuurlijke suikers.’’