'Provincie moet de leiding nemen in huisvesten van arbeidsmigranten in Andel'

Van Vugt stelt dat in Brabant veel arbeidsmigranten werken uit Midden- en Oost-Europa. Het gaat dan vooral om de logistieke en agrarische sector. Hij vindt dat deze werknemers de Brabantse economie voor een deel draaiende houden, omdat er sectoren zijn waar nauwelijks personeel te vinden is.



Van Vugt stelt dat er nog maar weinig cijfermatige kennis beschikbaar is over hoe afhankelijk bedrijven nu en in de toekomst zijn van arbeidsmigranten. ,,De groei van de Brabantse economie is deels afhankelijk van de inzet van deze groep werknemers. Omdat zij zich al dan niet tijdelijk vestigen in de provincie, moet die iets met dit thema.’’