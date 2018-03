Raad Woudrichem ontstemt over verkoop De Veste aan commerciële partij

Tot voor kort was een dergelijke bestemming ook in beeld waarbij Woonlinie betrokken was. Het plan, waaraan al geruime tijd gewerkt was, voorzag onder andere in het creëren van een woonvoorziening en een werkgelegenheidsvoorziening voor begeleid wonen voor jongeren.

Niet alleen was de raad verbaasd over de gang van zaken, die ook onder bewoners van de vesting tot commotie heeft geleid, ook het college van B en W wist van niets. "We hebben het niet zien aankomen. Ik ben met stomheid geslagen. We dachten met elkaar op weg te zijn naar een mooie bestemming", vertelde wethouder Paula Jorritsma (Progressief Altena). Het college heeft de stichting inmiddels een brief gestuurd. Morgenavond, woensdag, gaat Jorritsma met het stichtingsbestuur over de verkoop praten.