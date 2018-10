Renze Bergsma tweede op provinciale lijst CDA, Roland van Vugt keert niet terug in staten

Op plaats vijftien, staat Wendy Ooijen-van Breugel. Zij is nu raadslid in Woudrichem. Tot vorig jaar was zij fractievoorzitter, maar zij deed een stap terug toen zij in oktober directeur werd van basisschool d'Uylenborch in Almkerk. Het CDA heeft nu negen in de staten.

Tien jaar

Van Vugt, werkzaam bij de gemeente Tiel, gaat zich nu helemaal richten op de gemeente Altena. Hij is lijsttrekker voor het CDA bij de verkiezingen op 21 november. Lijsttrekker wil volgens Van Vugt allerminst zeggen dat hij ook in beeld is als wethouder. ,,Eerst moet de kiezer spreken en moeten we afwachten of het CDA in het college komt. Als dat laatste zo is, hebben we twee zittende wethouders die eventueel ook door willen gaan; Renze Bergsma en Matthijs van Oosten."