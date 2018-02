Rouwkamer in Woudrichemse vesting mag open: buurt niet blij

Haar plan om aan de Kerkstraat een huisrouwkamer te beginnen, viel eerder dit jaar compleet verkeerd bij omwonenden. Zij vrezen overlast in het straatje dat tot een van de smalste in de vesting behoort. Ze zijn - zo bleek gisteren - niet blij met de toestemming en overwegen stappen. Volgens het bestemmingsplan is er echter geen grond om een vergunning te weigeren, zo stelde advocaat Jan-Rob van Manen eerder namens zijn cliënt. De gemeente stelt zich nu dus ook op dat standpunt.

Toestemming

,,Ik ben dolblij’’, zegt uitvaartondernemer Monique van Delzen. ,,De gemeente Woudrichem heeft toestemming gegeven om in de vesting een huisrouwkamer te openen.’’

Het bericht viel gisteren bij haar op de mat. Van Delzen houdt vrijdag 16 maart een open avond in haar pand aan de Kerkstraat. ,,Om te laten zien hoe het er van binnen uitziet én om uit te leggen wat er precies gebeurt.’’

De uitvaartondernemer kreeg eerder dit jaar geen warme ontvangst in de vesting. Op haar uitnodiging voor een informatieavond kwamen meer mensen af dan zij vooraf op had gerekend. Genodigden hadden de uitnodiging onder bewoners verderop in de straat verspreid.

Quote We laten onze advocaat momenteel onderzoeken of het nog mogelijk is om actie te ondernemen tegen de komst van de rouwkamer

Herman van Diejen, die naast de toekomstige huisrouwkamer woont, hoorde twee weken geleden dat er toestemming zou komen. ,,We zijn toen op het gemeentehuis geweest voor een gesprek en kregen die boodschap mee. Op het moment dat mevrouw Van Delzen bij de gemeente de vraag stelde of ze een huisrouwkamer in de Kerkstraat kon beginnen, hadden ze bij de gemeente moeten gaan nadenken. Op dat smal stukje, is dat wel de juiste plek? Maar dat is niet gebeurd. Als een leverancier van restaurant De Gevangenpoort langer dan twee minuten in onze straat staat, geeft het al gedoe. Straks moet iedereen die van de pont af komt om de haverklap langs een lijkwagen. ’’

Angst