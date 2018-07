Schuurbrand in Woudrichem onder controle, nablussen duurt nog enige tijd

Parkje J.N. Scholten­hof officieel in gebruik genomen.

4 juli GIESSEN - Het draagt de naam in feite al sinds 1972. In de loop van de tijd is die echter in de vergetelheid geraakt. Maar nu gaat het parkje bij de Looveling, tussen de Burgstraat Heerlijkheidstraat en Hogelandstraat, weer als J.N. Scholtenhof door het leven.