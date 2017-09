Scooterrijder uit Woudrichem alsnog overleden na ongeval

Raad Woudrichem steunt plan nieuwe ijsbaan voor ijsclub de Wijde Alm

12 september WOUDRICHEM - IJsclub De Wijde Alm in Uitwijk kan rekenen op de steun van de Woudrichemse raad voor de aanleg van een nieuwe ijsbaan achter de Hoogt in Uitwijk. Dit werd duidelijk tijdens de behandeling van het voorstel in de adviserende raad.