Succesvolle benefietavond voor Kika en brandwondenstichting in Andel

Het was het eerste optreden van de groep, met leden ook uit het Land van Heusden en Altena, in Andel. Het werd een waar spektakel. "Het lijkt wel of die jongens en meiden van elastiek zijn", reageert een bezoekster. Dat het optreden werd gewaardeerd werd ook wel duidelijk door het enthousiasme van het publiek voor wie de breakdance nog vrij onbekend is. Het was ervan onder de indruk hoe deze jongeren op deze manier hun gevoelens uiten. "We willen de wereldtop bereiken", zegt Redo, de leider van de groep. "Wij geloven als je presteert, in beginsel alles kunt bereiken, ongeacht je afkomst." Vincent Bullens en Jasper Schouten, beiden Andelse leden van de groep, vonden het tof voor het eerst voor eigen publiek, te kunnen optreden.