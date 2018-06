Taakstraf en therapie voor Andelaar vanwege mishandelen van moeder

DORDRECHT/ANDEL - Een 35-jarige man uit Andel is door de Dordtse politierechter veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Ook moet hij verplicht in therapie en zich geregeld melden bij de reclassering.

De rechter achtte bewezen dat de man in februari vorig jaar zijn moeder voor de deur van haar woning in Zwijndrecht heeft mishandeld. Hij kwam aan de deur om geld, kreeg dat niet, waarna hij zijn moeder de bosjes in trok, haar bij de keel greep en haar in het gezicht stompte.

Moeizame relatie

Dat gebeurde wel vaker, was de lezing van de moeder. Sinds zij en haar man in 1997 uit elkaar gingen, onderhielden moeder en zoon een moeizame relatie. Ze was doodsbang voor hem en meerdere keren deed ze aangifte tegen haar zoon in de hoop dat het huiselijk geweld zou stoppen. Maar dat gebeurde niet.

Zelf zei hij zich van al die mishandelingen niets te kunnen herinneren. ,,Ik was dag in, dag uit onder invloed van drugs. Misschien heb ik haar wel eens geduwd. Maar ik heb mijn leven weer op de rit. Ik ben al een tijd clean, ben verhuisd naar een klein dorp, woon samen en zie mijn kinderen weer geregeld. Ook heb ik het contact met mijn moeder hersteld.''

Justitie eiste een taakstraf van 20 uur met als voorwaarde dat de man zich geregeld bij de reclassering meldt. Doet hij dat niet, dan moet hij nog 20 uur extra werken.

Verwondingen

De advocate van de verdachte vroeg vrijspraak voor haar cliënt. De verwondingen op de foto's vielen in haar ogen wel mee en waren volgens haar ook niet direct in verband te brengen met het incident zelf. Bovendien was er nog een getuige, die zij ongeloofwaardig achtte, omdat ze pas in tweede instantie een verklaring over het incident aflegde en bovendien een slaappil had geslikt. ,,Dan blijft alleen de verklaring van moeder staan.''