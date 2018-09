Tweede verwendag voor ouderen in Woudrichem: 'Heerlijk om mensen blij te maken'

Ermstrang is fotografe en bracht sociale projecten in beeld. Zo fotografeerde zij onder meer bij de Voedselbank. Eens per jaar wilde zij iets leuks organiseren voor gezinnen of oudere mensen en tijdens een inzamelingsactie hiervoor kwam zij in contact met Kant. Samen kwamen ze op het idee om een evenement voor ouderen op te zetten en daarmee was twee jaar geleden de eerste Ouderen ontmoeten Ouderen een feit. ,,Het was een groot succes'', glundert Kant. ,,In krap twee maanden tijd organiseerden we het evenement. Nu hebben we er meer tijd voor uitgetrokken."