Vandalen laten herten ontsnappen uit kamp in Rijswijk: 'Het zijn schuwe dieren'

De scharnieren van de poorten zijn zo geforceerd dat de damhertjes zelf naar buiten zijn gelopen. "Of ze misschien ook naar buiten zijn gejaagd, weten we niet zeker, maar ze kunnen nu overal zijn", zegt Van Helden. "Het is waarschijnlijk tussen 2 en 3 uur 's nachts gebeurd."



De stichting doet nu aangifte van vandalisme. "We moeten met de politie in overleg, omdat de veiligheid van het verkeer en van de herten zelf in het geding kan zijn", zegt Van Helden. "De herten moeten altijd over straat om in het groen te komen." Er is veel groen in en om Rijswijk en daarom weet Van Helden niet zeker of het gaat lukken om de hertjes te vangen. "Het zijn schuwe dieren en komen niet zomaar op mensen af. Ze zitten waarschijnlijk ook niet meer bij elkaar en dat maakt het nog lastiger."



De vijf damhertjes zijn te herkennen aan het postuur. Ze zijn namelijk een stuk kleiner dan de reeën die je normaal in het wild tegenkomt. Bij de stichting zijn ook al meldingen binnengekomen van mensen die een of meerdere hertjes hebben gezien. Maar er op af gaan heeft geen zin volgens Van Helden. "Ik hoop dat ze netjes in de vrije natuur terechtkomen en daar hun eigen groen eten. Dat deden ze bij ons ook."