Vervangen van de brug Stenenheul in Waardhuizen gaat veel meer kosten

Leerlingen Willem van Oranje College onthullen 'nieuw logo' nieuwe gemeente Altena

13 januari WIJK EN AALBURG - Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuw logo. De toekomstige bestuurders van Altena hoeven er niet meer over te vergaderen. Althans dat zeggen de leerlingen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg. Want zaterdag werd het toekomstige logo al openbaar gemaakt.