VIDEO: Ramkraak juwelier Sleeuwijk mogelijk werk van bende

Genieten van veel kunst tijdens Kunstroute in Woudrichem

9 september WOUDRICHEM - Het is dit weekend voor de liefhebbers van kunst en cultuur smullen in de vesting Woudrichem Voor de zestiende keer wordt daar de Kunstroute gehouden. In tal van woningen en andere gebouwen staan de deuren open om een diversiteit aan kunst te bewonderen.