Vier seizoenen van de Alm verenigd in bankje

UITWIJK - Bankjes herinneren vaak aan bijzondere personen of gebeurtenissen. In deze aflevering: het bankje langs de Alm in Uitwijk.

Het bankje langs de Alm in Uitwijk is zeker een bijzonder bankje. Het staat er alweer sinds 2006 en maakt deel uit van het project 'Kunst langs de Alm' en was het tweede bankje dat gerealiseerd werd. Het is van de hand van Ad en Mariette van der Ven. Kort na plaatsing werd het al vernield, maar momenteel staat het er prima bij, hooguit ietwat verweerd.

Pispotten

Wie niet beter weet denkt bij de eerste aanblik aan een bankje met een serie van vier pispotten erin, maar onder de doorzichtige glasplaat die het zitvlak vormen liggen keramische schalen waarin het uitzicht vanaf het bankje nog eens is vastgelegd, maar dan middels foto's genomen tijdens lente, zomer, herfst en zomer.

Veel uitzicht is er alleen vandaag niet, het is hier hartstikke pittoresk maar van die Alm is helemaal niks te zien, want een hele hoge en dikke rietkraag beneemt je het zicht. Is helemaal niet erg overigens, want je zit er prima. Bovendien kun je de Alm wel horen ... meerkoeten, karekieten in het riet, gakkende ganzen. Plus de snoeiharde rock die een buurtbewoner heeft aanstaan.

Microklimaat