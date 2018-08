Voor het eerst in Almkerk: Rollator Streetrace

De race is voor iedereen die niet zonder rollator kan én in staat is om vijfhonderd meter te lopen. Het evenement duurt van 11.00 tot 16.00 uur en begint met een sponsorloop door kinderen van bso Hoppas en de basisschool De Almgaard. ,,De bedoeling is dat we mensen willen stimuleren om te bewegen", zegt initiatiefnemer Ton Damen. ,,We hebben de race in april ook in Oosterhout gehouden en dat was een groot succes."