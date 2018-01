Vrouw mishandeld bij overval in Woudrichem, politie zoekt daders

Kinderen in gecrashte bus erg bezorgd om chauffeur, slachtoffer buiten levensgevaar

18 januari ANDEL – De chauffeur die achter het stuur zat van de bus die donderdagochtend crashte tussen ’s-Gravenmoer en Waspik, is buiten levensgevaar. Dat valt te lezen in een brief die de directie van middelbare school in Andel naar de ouders van de scholieren heeft verstuurd. ,,Een bloemetje is inmiddels naar hem onderweg.”