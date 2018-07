VVD: Gelden voor De Campus Almkerk soms andere regels?

Snelle boot van Zaltbommel naar Loevestein: het spektakel van deze zomer

1 juli ZALTBOMMEL - De streek heeft er deze zomer een toeristische attractie bij: een snelle boot van Zaltbommel naar Slot Loevestein. Met 40 kilometer per uur over de Waal, vijf keer per dag. Alleen de reis is al een belevenis.