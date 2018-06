Waarom de aanslag in Bataclan een link heeft met een diefstal in Brabant

Sportvis­sers verliezen zaak tegen beroepsvis­sers

7 juni WOUDRICHEM - De Raad van State is het niet met de in Sportvisserij Zuidwest Nederland verenigde sportvissers eens met de bezwaren over de vergunningen van beroepsvissers in havens en Rotterdamse kustzone. Hoewel de Raad erkent dat de sportvissers enig nadeel van de staande wantnetten ondervinden, hebben zij niet keihard aangetoond dat er niet meer met hengels te vissen valt.