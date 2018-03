Weinig belangstelling voor Altena Regatta bij inwoners

WOUDRICHEM - Samen doen. Saamhorigheid. Kennis delen. Maar vooral verbinding zoeken tussen de kernen van de nieuwe gemeente Altena. Dat is wat de stichting Altena Regatta beoogt door in alle 21 kernen bewoners een eigen sloep, een St. Ayles Skiff, te laten bouwen om vervolgens per kern op eigen water bij toerbeurt een regatta te organiseren. Bewoners tonen echter nog weinig interesse.

Bijeenkomst

Vooralsnog blijft de belangstelling wat achter bij het project dat de steun heeft van de drie Altena-gemeenten. Reden voor de stichting om een bijeenkomst te organiseren om informatie te delen. Groot was de belangstelling niet.

Quote We hebben nu droog gezwommen, nu zijn we op zoek naar mensen die mee willen doen, de handen uit de mouwen willen steken. Nico Vogels, stichting Altena Regatta

Dat het project nog niet echt leeft bij de bewoners komt wellicht doordat nog niet helemaal duidelijk is wat de Altena Regatta precies inhoudt. Het is meer dan een roeiwedstijd. ,,We hebben nu droog gezwommen, nu zijn we op zoek naar mensen die mee willen doen, de handen uit de mouwen willen steken", vertelt Nico Vogels namens de stichting. ,,Het moet van de mensen zelf komen. Samen de schouders er onder zetten. Het sociale aspect is zeker zo belangrijk als het roeien. Het virus moet verspreid worden."

,,Het is overigens niet de bedoeling'', voegt hij eraan toe, ,,dat de stichting de Regatta zelf gaat organiseren. Die heeft vooral een coördinerende rol.''

,,Laat zien waar je trots op bent. Het is goed voor het zelfvertrouwen hiermee bezig te zijn," aldus Yvonne Boekraad, secretaris van de stichting.

,,Het is een mooi verhaal, je moet het gaan vertellen waar de mensen zijn", adviseert wethouder Renze Bergsma. ,,Ga proberen met vijf boten te beginnen."

Subsidie

De drie gemeenten steunen het project financieel. Bergsma: ,,We proberen maatwerk te leveren." Een pakket om een boot te bouwen kost 5.000 euro. Daarvan moet de helft door de bouwers bijeen gebracht worden. Het andere deel wordt gesubsidieerd. De Rabobank heeft voor tien boten een bijdrage in het vooruitzicht gesteld. Voor het in elkaar zetten van de boot staat ongeveer 400 uur. De boot blijft eigendom van de groep die hem bouwt.''

Quote Het is een mooi project. We willen er best wat mee gaan doen. Wout van Brakel, Andelse Oranjevereniging

Opvallend was dat de tijdens de bijeenkomst er geen potentiële bouwers waren uit de kernen van de gemeente Aalburg. Wel uit Oudendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Andel en Woudrichem. Hoewel die ook nog wel vragen hadden, waren ze wel enthousiast. ,,Ik verwacht zeker dat Oudendijk meedoet", zegt Martin Kok. ,,Ik denk dat we een uitdaging hebben," reageert Wout van Brakel van de Andelse Oranjevereniging. ,,Het is een mooi project. We willen er best wat mee gaan doen."