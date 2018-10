Werken en wonen met een beperking op het land in Woudrichem

Leo van der Vlugt heeft er echt zin in. Hij straalt enthousiasme uit. Hij gaat aan de slag met het opzetten van Akkers van AltenA, de biologische moestuin op de woon-werkboerderij Kraaiveld van zorgaanbieder 's Heeren Loo aan de Roef in Woudrichem. ,,Het is een onwijs gave uitdaging om dit op te zetten. Er komt ook een bloementuin waar mensen zelf kunnen plukken. Het is heel mooi om ook op deze manier mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding te geven." Hij is een van de medewerkers die op Kraaiveld aan de slag gaat.

Begin

Nog een paar weken en dan wordt echt op de hoeve begonnen. ,,Op 1 november starten we met een paar cliënten", vertelt Piet Yntema, regiodirecteur Zuid Nederland, tijdens de open dag. ,,We doen het geleidelijk. Per maand ontvangen we twee cliënten."

Naast permanent wonen zijn er ook mogelijkheden voor dagbesteding zonder wonen. ,,We zien dit als een belangrijke toegevoegde waarde voor het gehele Land van Heusden en Altena." Aan personeel is geen gebrek. ,,De werving leverde geen problemen op. We hebben veel zijinstromers die we zelf opleiden. Enthousiaste mensen uit de regio, die zo ook voor verbinding met de streek zorgen."

Natuur

Een wandeling over het 15 hectare grote complex laat zien dat de cliënten in een prachtige omgeving komen te wonen en werken. Veel natuur, mooie woonruimten en een moderne stal waar nu de dieren nog ontbreken. Yntema: ,,Met de eigenaren, de gebroeders Groenenberg, zijn we hierover in overleg. Ze kijken welke dieren het beste bij onze cliënten, die ze moeten verzorgen, passen. Het zullen geen melkkoeien zijn."