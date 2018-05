Woerkums kampioenschap vis bakken: 'Altijd weer leuk om dit te doen'

Bezoekers schuifelen in dikke drommen over de Hoogstraat waar de geur van het gebakken vis je tegemoet komt en de visbakkers bezig zijn. Afgescheiden van bakkers en bezoekers beoordeelt in een tent de zeskoppige jury de gebakken rode poon en zalm. ,,Het is altijd weer leuk dit te doen", zegt Johan Combee, de nestor van het gezelschap. Met twee collega juryleden beoordeelt hij de binnengebrachte rode poon.

Van de poon van alle 25 deelnemers, proeft hij een stukje. Om vervolgens een oordeel te geven over de kleur, gaarheid en smaak. ,,Ik vind de kwaliteit iets minder dan vorig jaar", zegt hij als hem daar naar wordt gevraagd. ,,Dat zit, denk ik, toch in de kwaliteit van de vis." Combee weet waar hij over praat. Hij is alle 22 jaren al betrokken bij het Woerkums kampioenschap. Als jurylid en als deelnemer. ,,De eerste editie was ik kampioen."

Volledig scherm De jury aan het werk. Links Johan Combee © Teus Van Tilborg

Wat is nu toch het succes van het visbakken dat zoveel mensen naar het vestingstadje trekt? Collega jurylid Joost Kant denkt het antwoord te weten: ,,Het is de combinatie van de historie van de visserij en de vesting en het vis bakken. Het geeft het gevoel dat je in het verleden loopt. Combee beaamt het. ,,En weet je wat ik vandaag zo mooi vind? Een van de jongsten, die voor het eerst meedoet, valt gelijk in de prijzen."