‘Avri? Zakkenvullers!’ Alle feiten en fabels na de ophef over het afvaltarief

Het zijn oplichters die ons almaar meer laten betalen!

Dat is deels waar, tenminste, dat meer betalen. Dat laten de cijfers van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zien. Vanaf 2016 stijgt de gemiddelde afvalstoffenheffing in Rivierenland. Gemiddeld betaalde een meerpersoons huishouden in de regio in 2015 190 euro aan het verwijderen van afval. In 2018 is dat 215 euro. Daar moet dan wel bij aangetekend worden dat daar een grote daling van de tarieven aan vooraf ging. In 2010 betaalde een meerpersoonshuishouden in de regio nog 280 euro. Het huidige tarief is dus nog altijd 23 procent lager dan dat van acht jaar geleden.