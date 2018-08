Investeerder steekt geld in CycloMedia Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Het in Zaltbommel gevestigde bedrijf CycloMedia, leverancier van beeldmateriaal van openbare ruimten, krijgt een flinke kapitaalinjectie. De investeringsmaatschappij Volpi Capital steekt geld in het bedrijf. De aankoop van een 'stevig' aandelenpakket door Volpi is mogelijk omdat investeerder Avedon Capital het aandelenpakket verkoopt.

CycloMedia, dat 140 medewerkers in dienst heeft, is gevestigd aan de A2 in Zaltbommel. Het bedrijf, opgericht in 1980, is een internationale leverancier van data- en softwarebeelden voor het realistisch en nauwkeurig in beeld brengen van openbare ruimten, wegen, gebouwen enzovoort. Met regelmaat rijden er auto's, voorzien van camera's, rond om beelden te maken.

Gemeenten

Met de beelden en data van CycloMedia kunnen klanten van het Zaltbommelse bedrijf beter beslissingen nemen over hun eigendom. Klanten van CycloMedia zijn onder andere gemeenten, waterschappen, netbeheerders, verzekeraars en vastgoedbedrijven. Zij gebruiken de data en beelden onder andere op het vlak van vastgoed, veiligheid, bouw, transport en onroerend goed. CycloMedia heeft klanten in de VS, Duitsland en Scandinavië.

Met de kapitaalinjectie wil CycloMedia sneller internationaal groeien en nieuwe afzetmarkten aan gaan boren. Ook wil het nieuwe technieken voor opname- en sensorsystemen ontwikkelen en de huidige producten verbeteren.

25 miljoen

Hoeveel Volpi Capital in het Zaltbommelse bedrijf investeert, wordt niet bekendgemaakt. Volpi Capital is een investeringsmaatschappij voor middelgrote bedrijven in Noordwest-Europa. Het investeert doorgaans bedragen tussen de 25 en 75 miljoen euro in bedrijven met een ondernemingswaarde tussen de 50 en 200 miljoen euro.