Kwart minder inbraken, helft minder overvallen in Rivierenland

TIEL - Het aantal woninginbraken in Rivierenland is vorig jaar met een kwart teruggelopen tot onder de 500. Het aantal straatroven en overvallen is meer dan gehalveerd.

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2017 van de politieteam De Waarden - met daarin Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Buren, Neder-Betuwe, Neerijnen, Zaltbommel, Lingewaal en Maasdriel.

Neder-Betuwe

Met name in Culemborg (38 inbraken minder), Buren (21 minder) en Tiel (46 minder) was de daling fors. Ook in Neder-Betuwe daalde het aantal inbraken, maar beduidend minder dan in de rest van Rivierenland: 46 in 2017; 2 minder dan in 2016. Geldermalsen had 13 inbraken minder, Neerijnen 6.

Overvallen

Het aantal overvallen in De Waarden nam af van 13 in 2016 naar 5 vorig jaar. In Tiel werd vorig jaar één overval gepleegd, tegen zes in 2016. Het aantal straatroven halveerde van twintig naar tien.