Protest tegen megakassencomplex voor aardbeien in Zuilichem lijkt kansloos

ZUILICHEM - De protesten tegen het megakassencomplex van aardbeienteler Dutch Berries in Zuilichem lijken bij de Raad van State weinig kans te maken. De bestuursrechter in Den Haag is niet onder de indruk van de bezwaren die zijn ingediend.

Dat bleek donderdag tijdens een zitting over de uitbreiding van het bedrijf Dutch Berries in Zuilichem. Het kassencomplex is nu 20 hectares groot. En daar komen nog eens 17 hectares bij. Tot afgrijzen van de stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard. ,,Het is megalomaan", zei T. Frowein, de woordvoerder van de stichting, tijdens de zitting. Hij wijst erop dat het complex van Dutch Berries 23 keer zo groot wordt als het gemiddelde aardbeienbedrijf in Nederland.

Chrysantenteelt

De procedure die de stichting nog heeft aangespannen is het sluitstuk van een lange reeks aan procedures. De stichting probeert nog te voorkomen dat voor het megakassencomplex ook een gebied wordt gebruikt dat eigenlijk bestemd was voor de grondgebonden teelt, zoals de chrysantenteelt. Het gebied zou niet gebruikt mogen worden voor aardbeien, want zomerkoninkjes staan niet in de volle grond. De provincie Gelderland had het daarom niet mogen opofferen aan Dutch Berries, aldus de stichting.

Quote Wat maakt het nu uit dat er in die kassen plantjes in de grond staan of niet! Rechter Raad van State tijdens zitting

Maar ook de chrysantenteelt gebeurt in kassen, zo merkte de bestuursrechter van de Raad van State op. ,,Wat maakt het nu uit of er in die kassen plantjes in de grond staan of niet!" De rechter hield de bezwaarmaker voor dat de komst van het megakassencomplex 'een gegeven feit' is. Hij vond het niet nodig om te bekijken of de uitbreiding van het complex van Dutch Berries bedrijfseconomisch wel echt noodzakelijk is . ,,Daar ga ik helemaal niet over", zei de rechter.

Arbeidsmigranten

De stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard vond ook dat de provincie Gelderland geen oplossing heeft voor de huisvesting van Oost-Europese arbeidsmigranten die gaan werken bij Dutch Berries. Hun komst zou de leefbaarheid van Zuilichem in gevaar kunnen brengen, aldus woordvoerder Frowein.

De woordvoerder van de provincie Gelderland vond dat vooral een zaak van de gemeente Zaltbommel. De rechter van de Raad van State besteedde tijdens de zitting verder weinig aandacht aan dit onderwerp.