Schippersfamilies vieren vakantie op 'watercamping' in Maas

NEDERHEMERT - In de zomervakantie doorbreken veel gezinnen de sleur van alledag. Ze trekken de deur van hun huis achter zich dicht om in een heel andere omgeving hun gedachten te verzetten. Bij de familie Bernouw ligt dat heel anders: al zo'n twintig jaar komen ze een week of drie terug bij hun wortels, Nederhemert-Noord.

Reden: nagenoeg het hele jaar blijft dit dorp aan de Afgedamde Maas uit zicht, laden en lossen ze met hun binnenvaartschepen vrachten steenkool, tarwe, kunstmest of ijzer in Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse havens.

De afgelopen weken waren ze er weer, de 86 meter lange Hamaritha van Eliza Bernouw (33) en Anneke Verheij (32) lag gebroederlijk naast de Destiny van zijn broer Johan (27) en zijn vrouw Miranda Vos (25). Hun ouders, Henk en Letta, die met de Aletta ongeveer een kilometer verderop waren aangemeerd, zijn er destijds mee begonnen.

Zeevissen

Eliza: ,,Er kwamen er meer bij, schippers uit Werkendam. Lagen er wel zeven vrachtschepen, een soort camping op het water. Heel gezellig, gingen we met z'n allen ook zeevissen."

Dat is gebleven, maar de 'buitenstaanders' komen niet meer. Andere schippers aan het roer, die hebben hun eigen gezin gekregen. Nederhemert, daar lagen de roots niet.

Ze kijken altijd naar de vakanties uit, vooral Johan. ,,Mijn broer heeft een huis aan wal, in Nederhemert. Meestal is hij in de weekenden thuis. Wij hebben dat niet, dan ben je soms wel vier, vijf weken onderweg. Dan mis je de sociale contacten wel. Met je familie, je vrienden." Anneke: ,,Er wordt over en weer wel veel gebeld."

De afgelopen weken is er aardig vakantie gevierd. Zo zijn Eliza en Anneke samen met hun kinderen Bianca (7), Rick (4) en de anderhalf jaar jonge Armin een paar dagen weg geweest. Uiteraard gooiden de Bernouws in Zeeland weer hun hengel uit; familie kwam op hun schepen op bezoek of vice versa; Miranda zocht haar ouders, die aan de Maasdijk wonen, regelmatig op.

Met elkaar eten of een restaurant bezoeken hoorde ook bij de zomervakantietraditie. Maar het was niet alleen lang leve de lol. Eliza: ,,De tijd hebben we ook gebruikt om onderhoud te plegen aan ons schip. Vooral onze matroos heeft dat gedaan, want Arie had zijn vakantie er al opzitten."

Vreemde

Heel veel binnenvaartschippers gaan zelf met vakantie, maar laten hun schip niet in de haven liggen. Een aangemeerd schip levert geen geld op, vandaar. Anneke: ,,Ik moet er niet aan denken dat er een vreemde aan boord is." Eliza: ,,Het is ook niet nodig, we kunnen het goed rooien. Met Kerst liggen we ook twee weken stil."

Vakantie vieren? Jullie hebben toch altijd vakantie? Je vaart toch overal heen, telkens weer een ander uitzicht? ,,Dat idee leeft nog wel degelijk bij de buitenwacht", weet Eliza. ,,Die denkt dat je de hele dag naar buiten zit te kijken. Maar op zo'n schip moet heel veel gebeuren. We zijn zo'n zestien tot achttien uur per dag in de weer."

Vandaag is de vakantie weer voorbij, staat handel vervoeren weer centraal. Dus is het winkelen voor Miranda ook over. Lachend: ,,Ja, dat doe ik graag." Maar ze vindt het fijn dat ze weer met zijn drieën - ze hebben een dochter, de driejarige Carlijn -, weer het water doorklieven. ,,Dan ben je in je eigen wereldje. En dat bevalt me heel erg goed."