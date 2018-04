'Terrorbuurman' uit Gameren en gemeente niet opnieuw in onderhandeling

Een half miljoen DHL-pakketten per dag vanuit Zaltbommel

9:57 ZALTBOMMEL - Pakketbezorger DHL gaat op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel een nieuw sorteercentrum bouwen voor zendingen van webshops. Het centrum moet dagelijks een half miljoen pakketten gaan verwerken. Er komen in totaal zo'n 350 mensen te werken. De gemeente Zaltbommel is blij met de komst.