'Terrorbuurman' wil zakken in prijs

GAMEREN - De ‘terrorbuurman’ uit Gameren zou bereid zijn de vraagprijs van zijn koopwoning (300.000 euro) te verlagen, maar van een deal met de gemeente Zaltbommel is vooralsnog geen sprake. De gemeente wil de onderhandelingen met de man namelijk via zijn advocaat laten verlopen. ,,Dat hebben wij verdachte ook per brief gemeld op 8 mei. Hierna hebben wij geen bericht meer ontvangen van de verdachte of van zijn advocaat”, aldus een gemeentewoordvoerster.

De man, die terecht staat voor poging tot doodslag, sloeg in oktober een overbuurman die de hond aan het uitlaten was uit het niets met een baksteen op diens hoofd. Sindsdien zit hij vast. De buurt vreest zijn terugkeer, want hij zorgt al ruim twintig jaar voor flinke overlast.

In eerste instantie vroeg de verdachte zes ton voor zijn kleine tweekapper in de Schoolstraat in Gameren. Tijdens de rechtszaak in april zei hij echter dat hij voor drie ton bereid is 'op te rotten'.

De man zou eigenlijk komende donderdag de eis horen in de strafzaak die tegen hem loopt. Maar dat gaat niet door. De zaak kan namelijk niet inhoudelijk behandeld worden omdat het onderzoek dat moet uitwijzen of hij lijdt aan een post traumatische stressstoornis nog niet klaar is. De verdachte heeft als militair in Libanon gevochten. De rechtbank besloot daarom dat de man onderzocht moet worden door een expert op het gebied van PTSS bij veteranen.