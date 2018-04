Naterop: "Zonder beleid géén besluit over onderdak voor ar­beids­mi­gran­ten"

5 april VEEN - Bij de initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten in Aalburg is er nooit sprake geweest dat de boel al in kannen en kruiken was. Sterker nog: volgens burgemeester Fons Naterop zal er nooit een beslissing worden genomen over zulke plannen zonder een doortimmerd beleid.