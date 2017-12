14- en 15-jarige joyriders opgepakt na wilde achtervolging en rammen politiewagen

ZALTBOMMEL - De politie in Zaltbommel heeft maandagnacht twee joyriders opgepakt na een 'wilde achtervolging' over de A2. Het gaat om een 15-jarige bestuurder en zijn 14-jarige bijrijder. Ze reden waarschijnlijk in de auto van de vader van de 15-jarige.