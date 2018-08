99-jarige Tineke geniet van haar eerste ballonvlucht

Investeer­der steekt geld in CycloMedia Zaltbommel

20 augustus ZALTBOMMEL - Het in Zaltbommel gevestigde bedrijf CycloMedia, leverancier van beeldmateriaal van openbare ruimten, krijgt een flinke kapitaalinjectie. De investeringsmaatschappij Volpi Capital steekt geld in het bedrijf. De aankoop van een 'stevig' aandelenpakket door Volpi is mogelijk omdat investeerder Avedon Capital het aandelenpakket verkoopt.