A2 bij Waardenburg deels dicht richting Den Bosch na ongeluk

UPDATE Vracht­wa­gen­chauf­feur blokkeert A2 om slachtoffer te beschermen: 'Wat moet je anders doen?'

3 december BRUCHEM/MAASDRIEL - Een 33-jarige vrouw uit de gemeente Maasdriel raakte zaterdag zwaargewond op de A2 toen zij de weg wilde oversteken. Zij is inmiddels buiten levensgevaar. De Belgische vrachtwagenchauffeur Christiaan Meesen kwam kort na het ongeluk aanrijden en zette met zijn voertuig twee rijstroken af om het slachtoffer en later de hulpverleners te beschermen. ,,Wat moet je anders doen in zo'n geval?"