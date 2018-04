A2 bij Zaltbommel dicht na ernstig ongeval motorrijder op Martinus Nijhoffbrug

Ruim vijf keer zoveel Polen gevestigd in Rivieren­land

25 april MAASDRIEL/NEERIJNEN/ZALTBOMMEL/TIEL - Steeds meer Poolse migranten blijven in Nederland. Dat meldt het Sociaal Cultureel Planbureau dinsdag. Ook in Rivierenland is het aantal Polen dat zich vestigt de laatste jaren flink gegroeid. Maar de meeste zijn er maar tijdelijk.