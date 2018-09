Aanleg nieuwe weg naar fabrieken in Aalst gebeurt tijdens bouwvak

Inbreker duikelt in zwembad in achtertuin Aalst: er lag een donker zeil overheen

8:34 AALST - Een niet zo oplettende inbreker is zaterdagnacht achter een huis in het Gelderse Aalst in een zwembad gevallen toen hij daar probeerde in te breken. De dief klom in de achtertuin over een verhoging en sprong zo het water in. Met een nat pak is de inbreker naar het politiebureau gebracht.