Afgebrande dijkwoning in Aalst was vorige week nog op tv: 'Ik krijg de rillingen, wat een spookhuis'

VideoAALST - Het huis aan de Maasdijk in Aalst stond al zeker vijf jaar leeg, was volledig dichtgetimmerd en zag eruit alsof het ieder moment kon instorten. Maandagavond brandde het grotendeels af . De politie houdt rekening met brandstichting.

Het exacte bouwjaar is niet bekend, maar op Funda is te zien dat het huis al van voor 1906 stamt. Het staat te koop voor 248.000 euro maar dat bedrag is vooral gebaseerd op de grond die er bij hoort. Dat is namelijk een perceel van 3000 vierkante meter. De woning zelf is niet zoveel waard, dat werd wel duidelijk vorige week in het RTL-programma Makelaars met een Missie.

'Hans en Grietje-huis'

In dat programma gaan drie makelaars de strijd met elkaar aan om het perfecte huis te vinden voor kopers. De makelaars beoordelen elkaar en worden beoordeeld door degenen die de huizen bezichtigen. In de aflevering van 9 oktober is de regio Den Bosch aan de beurt. Een makelaar laat Ferry en Wena uit Culemborg de dijkwoning zien in Aalst.

De woning staat met het dak gelijk aan het wegdek. Het heeft een enorme lap grond en wordt deels overwoekerd door bramenstruiken. Het lijkt volgens Wena en Ferry een beetje op een 'Hans en Grietje-huis'. Van binnen én buiten is het huis compleet vervallen. Er zit schimmel op de muren, keukenkastjes hangen los en er staan woorden op de muren geschreven. Bovendien ligt er rommel door heel het huis. Niet alleen puin maar ook blikjes energiedrank, bier en andere etensverpakkingen. Alsof er af en toe nog wat mensen in het huis rondhangen.

Ferry en Wena wonen nu in een tussenwoning maar zijn op zoek naar een huis waar ze kunnen wonen én werken. Ze produceren zelf onder andere organische geurkaarsen en willen een flink stuk grond om zelf lavendel te kunnen verbouwen. ,,We zijn goede klussers dus de staat van onderhoud is niet zo belangrijk. De grond daarentegen wel." Het huis zou dus potentie kunnen hebben voor het stel.

Volledig scherm Brand in leegstaande dijkwoning in Aalst. © Bart Meesters/Meesters Multi Media

Geesten in het spookhuis

Aangezien de staat van onderhoud niet zo belangrijk is, komt makelaar Croonen met de dijkwoning in Aalst op de proppen. Maar Wena twijfelt al meteen. Ze heeft het niet zo op het huis. ,,Ik weet niet of ik wel naar binnen durf, straks komt er een geest achter me aan". Het huis ziet er vervallen uit. De ramen zijn dichtgespijkerd en binnen is het een grote bende. ,,Wat een spookhuis is dit, ik krijg hier de rillingen van", Wena durft niet langer binnen te blijven en wacht liever buiten. ,,Ik voel me hier niet welkom, iemand wil rust hebben in dit huis."

Uiteindelijk kiezen Ferry en Wena dan ook voor een andere woning. ,, Helaas heeft deze makelaar ons niet goed begrepen. Het is echt een Hans en Grietje huis.”

Volledig scherm © RTL Makelaars met een Missie

Afgebrand

Precies een week na de uitzending, brandt het huis volledig af. De politie houdt ernstig rekening met brandstichting, maar dat wordt onderzocht. Het huis staat te koop bij Van Kessel en Smit makelaars. Vanwege de veiligheid zijn inmiddels hekken geplaatst om het huis voor de veiligheid.