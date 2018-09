Humor en collegialiteit houden de politieman op de been

Hoe vaak zal het in de toekomst nog voorkomen dat de Nationale Politie afscheid neemt van een collega die meer dan 40 jaar in hetzelfde gebied op straat heeft gewerkt? Niet zo vaak meer, denkt Fred Kolkman uit Zaltbommel. ,,Tegenwoordig wisselen mensen sneller van baan, of van plek. En ja, de toegenomen werkdruk zal daar ook zeker een rol in spelen.” Kolkmans laatste werkdag bij de politie in de Bommelerwaard zit erop. Nu werkt hij nog vakantiedagen weg en in november gaat hij officieel met pensioen. Dan is hij 66 jaar en heeft hij er 43 jaar politiewerk op zitten. ,,Het is nu een rare tijd om weg te gaan”, meent Kolkman, ,,met zoveel onrust in de organisatie en de acties voor een betere cao."