Al tientallen inbrekers gewaarschuwd voor meenemen van gereedschap

Sinds begin vorig jaar krijgen verdachten in Rivierenland die zijn betrapt met inbrekersgereedschap een boete van de gemeente aangezegd. Die boete van 2.500 euro is een stok achter de deur en wordt geïnd als dezelfde verdachte nog een keer wordt betrapt voor hetzelfde feit. Bij herhaling kan de boete oplopen tot 10.000 euro.

Klusbedrijf

'Inbrekersgereedschap' is een vrij algemene omschrijving, maar vooral de context is van belang. Wie in het holst van de nacht, ver van huis, rondrijdt met een koevoet onder de stoel, een bivakmuts, zaklamp en handschoenen onder handbereik, maar zonder goed verhaal, heeft wat uit te leggen. Zeker als op het strafblad eerdere veroordelingen voor inbraak prijken. Een medewerker van een klusbedrijf die 's avonds met zijn gereedschapskist naar huis rijdt, hoeft zich geen zorgen te maken.

Waarschuwing

Sinds de invoering zijn al verschillende waarschuwingsbrieven verstuurd. ,,Enkele tientallen’’, zegt Erik Bomhof, politiechef in De Waarden, het politieteam voor Tiel, Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel en Maasdriel. Het aantal inbraken in De Waarden is het laatste jaar fors gedaald. Of dat het gevolg is van de bestuurlijke boete, is lastig te zeggen.