Allereerste solo-tentoonstelling voor kunstenaar Sami: ‘Mag ik hier exposeren?’

Sami Frima (36) is een van de momenteel 27 deelnemers bij de Tielse stichting ZO, die al decennialang creatieve cursussen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking biedt. Sami, die zelf ook in Tiel woont - met een uitstapje van ‘acht jaar Frankrijk ‘- is bij ZO vier dagen per week zowat de hele dag met potloden en penselen in de weer.