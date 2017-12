Ammerzodense stalbrand is de vierde grote brand in de regio: duizenden varkens dood in 2017

AMMERZODEN - De grote brand in een stal in Ammerzoden is de vierde in de regio in een jaar tijd. Bij de branden in Oirschot, Mill, Heeswijk-Dinther en Ammerzoden kwamen samen duizenden dieren om het leven.

10.000 dode varkens in Oirschot

De eerste grote stalbrand van dit jaar was direct de brand met de meeste dierlijke slachtoffers in de regio. Op 10 januari vonden 10.000 biggen de dood bij de brand in twee varkensstallen in Oirschot. De brand is waarschijnlijk ontstaan door laswerkzaamheden van de eigenaar.

2.000 dode varkens in Mill

In de avond van 15 februari brandden twee stallen uit van een varkensbedrijf in Mill. Twee andere stallen worden gespaard, maar de volgende dag blijken er zeker 2.000 varkens omgekomen.

4.000 dode varkens in Heeswijk-Dinther

Waarschijnlijk een blikseminslag zet de stallen van varkensboerderij Heijderhoeve aan de Justitieweg in Heeswijk-Dinther in lichterlaaie. Zeker 4.000 varkens vinden de dood. De brandweer voorkomt dat nog eens duizenden dieren in aangrenzende stallen omkomen. De ventilatie in de stallen viel door de brand uit, maar dankzij snel handelen van de boer en brandweer ging die weer aan voor de varkens stikten.

100 dode varkens in Ammerzoden

Vergeleken met de eerdere branden in de regio heeft deze brand niet zo veel dierlijke slachtoffers gemaakt. Toch zijn alle dieren in de stal om het leven gekomen. De brand woedde ruim een uur. De brandweer kon een deel van de stal nog redden, maar de dieren waren toen al omgekomen. Zij zijn waarschijnlijk gestikt in de rook. Hoe de brand is ontstaan moet nog worden uitgezocht.