Appeltaart verkopen, haren knippen en profielfoto’s pimpen: dit doen wij om Giro 555 te spekken

Appeltaar­ten, benefietdi­ner en verzuimres­pijt: Lingecolle­ge komt in actie voor Turkije en Syrië

Meer dan duizend appeltaarten die worden verkocht, een rap op poten gezet benefietdiner en nog veel meer. Ook leerlingen en medewerkers van het Tielse Lingecollege worden in hun omgeving geraakt door de aardbevingsramp die Syrië en Turkije treft. De scholengemeenschap komt in actie om geld in te zamelen voor Giro555.