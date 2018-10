Arbeidsmigranten werken én wonen bij orchideeënkwekerij Hoog Bos, en dat bevalt prima

In de kas van phalaenopsiskwekerij Hoog Bos in Nieuwaal voorzien tien Poolse vrouwen bloeiende orchideeën van stokjes en klemmetjes. Even verderop is een groepje andere dames bezig om iedere plant te bestickeren en voorzichtig in een plastic hoes te schuiven. Zo’n 8.000 planten per dag, bedoeld voor de Europese markt, gaan door deze handen. Gerrit van Wijk laat het trots en tevreden zien. Samen met zijn zoons Kees en Gerard runt hij Hoog Bos en de aangrenzende kwekerij VW Orchids. Bij elkaar werken in beide kassen 75 mensen; twee derde daarvan is Pools. En die staan niet alleen op de loonlijst, ze wonen er ook. Dat lijkt alle partijen prima te bevallen.

Gerrit van Wijk zou het in ieder geval niet anders willen. ,,Het is fijn zo. Niemand heeft er last van en ik weet zeker dat alles goed geregeld is.” Wat eerst een oude schuur was, is nu een licht woongebouw met acht ruime tweepersoonskamers. Verder worden ook twee bedrijfswoningen op het perceel door Poolse medewerkers bewoond, en dat geldt eveneens voor een tuindershuis één deur verderop, en voor een door Van Wijk gekochte eengezinswoning in het dorp. Iedere arbeidsmigrant betaalt 275 euro huur. Dat is inclusief gas, water, licht, wifi en Poolse tv. Verder zijn er gemeenschappelijke badkamers, keukens, wasmachines en -drogers. En dan is er ook nog een schuur om wat te hobbyen en een plek om buiten te zitten en te barbecueën. Eén keer in de week volgen de Polen gratis Nederlandse les in de kantine.