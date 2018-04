Auto met vier inzittenden crasht in sloot Kerkwijk: bijrijder naar ziekenhuis

Wel provincia­le felicita­ties voor snel internet in buitenge­bied Rivieren­land, maar geen geld

20 april ARNHEM/ZALTBOMMEL - De provincie Gelderland is blij dat het Regio Rivierenland gelukt is om vanuit Brussel toestemming te krijgen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk tot in iedere uithoek van het buitengebied. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk laat weten dat hij Regio Rivierenland inmiddels gefeliciteerd heeft. ,,We zijn blij en we zijn vooral benieuwd naar de vervolgstappen van de regio."